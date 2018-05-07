Tekel bayisindeki cinayetin sanığı: Öldüğünü medyadan öğrendim

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde geçen yıl, Tekel bayisinde çalışan Recep Koyun’u (27) kalaşnikofla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Ercan Turan ve Okan Erdem’in İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Sanık Turan, “Silahlarımı alıp, ağabeyimin öldürülmesi nedeniyle aramızda husumet olan bayi Emrah K.’nin iş yerine gittim. Bu sırada Emrah bana ateş etti. Ben de iki silahım ile karşılık verdim. Recep Koyun’un öldüğünü sonradan medyadan öğrendim” dedi.

Olay, 22 Mart 2017'de saat 23.00 sıralarında İnegöl’ün Cerrah Mahallesi’nde bir tekel bayisinde meydana geldi. Araçla gelen iki kişinin bayiye kalaşnikof tüfekle ateş açması sonucu, iş yeri çalışanlarından Recep Koyun yaşamını yitirdi, Murat Ç. yaralandı. Sürdürülen soruşturma kapsamında jandarma tarafından yakalanan şüpheli Okan Erdem, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçan Ercan Turan ise olaydan 13 gün sonra Bursa'da, 34 KY 7484 plakalı araçta yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 1 kalaşnikof, 1 otomatik tabanca, 41 mermi ve çelik yelek ele geçirildi. Turan da çıkarldığı mahkemede tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili yarglamaya, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Cinayet sanığı Ercan Turan, savunmasını yaparken, “15 Temmuz’dan sonra Emrah K.’nin sahte hesaplar üzerinden beni ve arkadaşlarımı FETÖ’cü diye itham etmesi, benim uyuşturucu madde sattığımı yayması sonucunda, ağabeyim Ersin Turan’ın tehdit edilmesi ve aynı gün öldürülmesi nedeniyle Emrah ile aramızda husumet başlamıştı. Sosyal medyadan bana hakaretler de yapıldığını bacanağım olan M.Y.D.'den öğrenince evime gidip kalaşnikof ve otomatik silahımı aldım, Cerrah’taki iş yerlerinin önüne gittim. Tam bu sırada Emrah bana ateş etmeye başladı. Ben de her iki silahla ona karşılık verdim. Recep Koyun’un öldüğünü daha sonra medyadan öğrendim” dedi.

Tutuklu sanık Okan Erdem de savunmasında “Olay gününün akşamı Ercan Turan beni evime bıraktı. Sonrasında kendisini görmedim. Olayla ilgim yok, olanları sonradan öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

'BENİ VURACAĞINI SÖYLEMİŞ'

Müşteki sanık, tekel bayi Emrah K. ise savunmasında, “Ercan Turan ile daha önceye dayalı husumetimiz var. Ağabeyi Ersin'in öldürülmesinin ardından 5 ay cezaevinde yattım, sonra serbest kaldım. Tahliye olduktan sonra Ercan çevresine beni vuracağını söylemiş. Ben de kendime göre tedbirler aldım. Olay gecesi iş yerimin yazıhanesinde oturuyordum. Murat Ç. isimli kişi içeriye girdiğinde ateş edilmeye başlandı. Silah sesleri kesildikten sonra Recep öldüğünü Murat Ç.'nin ise yaralandığını öğrendim. Ben de dışarı çıkıp havaya ateş ettim. Daha sonra Recep Koyun’u araçla hastaneye götürdük, ancak öldü" dedi.

Yargılama, eksik evrakın beklenmesi için ertelenirken, mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye istemini kabul etmedi.

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