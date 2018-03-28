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Tekeri patlayan otomobil tarlaya uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:38 | Son Güncelleme

Adıyaman Şanlıurfa Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Fatih Ercan yönetimindeki 44 AC 202 plakalı otomobil Adıyaman istikametinden Şanlıurfa istikametine giderken Battalhöyük köyü yakınlarında tarlaya uçtu.

Tekeri patlayan otomobil tarlaya uçtu

Adıyaman Şanlıurfa Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Ercan yönetimindeki 44 AC 202 plakalı otomobil Adıyaman istikametinden Şanlıurfa istikametine giderken Battalhöyük köyü yakınlarında tarlaya uçtu. Tekeri patladığı için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilde bulunan sürücü Fatih Ercan ve Osman Balıkçı yaralandı.
Yaralılar olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tekeri patlayan otomobil tarlaya uçtu

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