Tekerlekli sandalyeyle uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda doğuştan yürüme engelli A.D.'nin (35) de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Tekerlekli sandalyeyle uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen A.D.'nin uzun zamandır arandığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Evlerde ve şüphelilerin üst aramalarında 100 gram metamfetamin, 45 gram bonzai, 87 ecstasy hap, 6 tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler arasında bulunan doğuştan yürüme engelli A.D. dikkat çekti. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.D.'nin uzun zamandan beri arandığı belirlendi. A.D.'nin evinde de bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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