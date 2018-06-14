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Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 02:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da çöp kutusunda meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çöpte patlamaya neden olduğu tahmin edilen yabancı maddeler incelenmek üzere kontrol altına alındı.

Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Altınova Mahallesi'nde gece saat 22.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir çöp konteynerinde meydana gelen patlamaların ardından çöpler yanmaya başladı. Patlama seslerini duyan mahalle sakinleri gürültüyle birlikte sokağa dökülürken, olayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÇÖPLER TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamaların meydana geldiği bölgeye şerit çekerek geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı çöpte patlamalara neden olduğu tahmin edilen yabancı maddeleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri ise yanıp çeşitli patlamaların meydana geldiği çöp kutusundaki yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra köpükle kontrol altına alınan yangında, çöpler kepçe yardımıyla toprağa gömüldü.

"PATLAMA SESİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKTIM"

Mahalle sakinlerinden Yaşar Şen, olayla ilgili konuşarak, “Burada çöp kutusunda bir patlama oldu. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz. Ben de burada oturuyorum patlama sesi duyunca dışarı çıktım. İtfaiye ekipleri geldi. Uğraştı uğraştı ateş bir türlü sönmedi” dedi.

(İHA)

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Tekirdağ esrarengiz olay patlama

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