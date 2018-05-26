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Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 04:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da 20 yaşındaki bir genç kadın, aile içinde yaşanan bir tartışmada tabancadan çıkan tek kurşunla hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da korkunç olay...

Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

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Tekirdağ’da 20 yaşındaki bir genç kadın, aile içinde yaşanan bir tartışmada tabancadan çıkan tek kurşunla hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, olay, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi`nde akşam saatlerinde oldu.
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Selin Buse Balcı (20), eniştesi Hayati D.`nin (45) ruhsatsız silahını evde doldur-boşalt yaptığı sırada namludan fırlayan kurşunla yaralandı. Tek kurşunla göğsünden yaralanan Selin Buse Balcı eniştesi tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.
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Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Selin Buse Balcı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Enişte Hayati D. ise gözaltına alındıktan sonra "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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