Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ’da 20 yaşındaki bir genç kadın, aile içinde yaşanan bir tartışmada tabancadan çıkan tek kurşunla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi`nde akşam saatlerinde oldu.

Selin Buse Balcı (20), eniştesi Hayati D.`nin (45) ruhsatsız silahını evde doldur-boşalt yaptığı sırada namludan fırlayan kurşunla yaralandı. Tek kurşunla göğsünden yaralanan Selin Buse Balcı eniştesi tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.

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Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Selin Buse Balcı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.