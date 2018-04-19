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Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçisi Ayşe Y. (45), oğlu Muharrem Y. (25) ile birlikte, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Fesih Y.'yi (52 demir çubukla döverek öldürdü.

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Ergene'de yaşayan iki çocuk annesi Ayşe Y., iddiaya göre sürekli şiddet gördüğü eşi Fesih Y. ile dün sabah evde tartıştıktan sonra Valimeşe Mahallesi sanayi bölgesindeki çalıştığı geri dönüşüm fabrikasına gitti. Bir süre sonra Fesih Y., eşinin çalıştığı fabrikaya geldi, aralarında yeniden tartışma çıktı. Bunun üzerine Ayşe Y., oğlu Muharrem'i aradı.

TARTIŞMA KAVGA DÖNÜŞTÜ

Anne, baba ve oğulları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muharrem Y., iş yerinde bulunan demir çubukla bacaklarına vurduğu babasını yere düşürdü, daha sonra da olay yerinden ayrıldı. Ayşe Y., aldığı darbelerle yerde yatan eşine bu kez kendisi demir çubukla vurmaya başladı. Olayı gören diğer çalışanların ihbarı ile gelen jandarma ekipleri Fesih Y.'nin öldüğünü belirledi. Jandarma, anne ve oğlunu gözaltına alarak, haklarında soruşturma başlattı.

'BENİ HEP TEHDİT EDİYORDU'

İfadesinde eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne süren Ayşe Y., bu nedenle ölüm korkusu yaşadığını söyledi. Yalçın, "Ben iş yerinde çalışıyordum. Yanıma geldi, bir süre yine tartışmaya başladık. Zaten eve de ben bakıyordum. Benim kazandığım ile geçiniyorduk. Beni hep tehdit ediyordu. Fabrikada da tehdit etti ve kavga çıktı. Bu olay meydana geldi. Kocamın korkusundan liseye giden kızım bile okula gitmekten korkuyordu" dedi.

Jandarmadaki sorgularının ardından anne ile oğlu Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ cinayet Ergene kavga

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
erkeğe şiddette hayır
Hayat şartları o kadar kötüye gidiyorki ALLAH sonumuzu hayır etsin
kimbilir ne işkenceler ve psikolojik baskılar yaptıki kadın cinayet işledi.haketmiştir adam ama kadına yazık olmuş umarım nefsi müdafaa olsun.eline sağlık kadının birazda kötüler ölsün
BİŞEY OLMAZ GAYET DOĞAL ŞİDDET YAPAN BAYAN OLUNCA HERŞEY NORMAL ADALETİMİZ SALIVERİR NEDE OLSA ALIŞTIK
Hakim bey,fazla tutma bu ablamızı,sal gitsin
“Ayşe Y., bu nedenle ölüm korkusu yaşadığını söyledi. Yalçın, "Ben iş yerinde çalışıyordum. “ soyismini iyi ki yazmamışlar(!)
erkeğe karşı şiddet vakaları haber olarak yapılması doğru değil,sonra boşanma davalarında bu vakalar kadınlar için olumsuz sonuçlara sebep olabilir,eşit kusurda dahi ömür boyu nafaka hakkı elde etmek kadınlarda erkeklere şiddet uyguluyor algısıyla kaldırılabilir.
kadıncagız ne cektıyse nasıl bir hırsla vurdu acaba Allahım kimseye huzursuzluk vermesin
yaaa kardeşim şiddetle kabalıkla bağırmayla çağırmayla sövmeyle hiç bir şeyi halledemezsin herkes batlamaya hazır bir bomba mevzuya bakarsın artık bunlar normal birşey kim bilir kadına neler yaptı
CEZA Sİ YOK NASIL OLSA
öldürün bütün erkekleri nasıl olsa akp erkek düşmanı
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