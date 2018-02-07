Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de trafik kazalarında 90 kişi öldü

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de geçtiğimiz yıl meydana gelen 3 bin 960 trafik kazasında 90 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 697 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de 2017 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının nedenlerinin başında sürücüler yer alırken, bunu sırasıyla yaya, yolcu, araç ve yol takip etti. Verilere göre, Trakya genelinde geçtiğimiz yıl meydana gelen 3 bin 960 trafik kazasında 90 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 697 kişi yaralandı.
2017 yılında Tekirdağ’da trafik kazalarında 54 kişi öldü, 3 bin 853 kişi yaralandı. Tekirdağ bu sayılar ile Trakya bölgesinde ilk sırda yer aldı. Edirne’de 938 trafik kazasında 21 kişi öldü, bin 507 kişi yaralandı, Kırklareli’de ise 752 trafik kazasında 15 kişi öldü, bin 337 kişi yaralandı.
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