Tekirdağ Emniyeti huzuru sağlamaya devam ediyor

Tekirdağ’da huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur uygulaması yapıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ merkez ve ilçelerinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, terör örgütlerince yapılması muhtemel saldırı ve eylemlerin önüne geçilebilmesi ve yasa dışı oluşumların önlenmesine yönelik 15 ayrı uygulama noktasında 221 personelle denetim yaptı.

Denetimlerde bin 423 kişi sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı ve 1 şahsa bin 24 TL idari para işlemi yapıldı. 195 aracın kontrol edildiği denetimlerde 7 araç ve sürücüye işlem yapılarak toplam bin 430 TL idari para cezası uygulandı.