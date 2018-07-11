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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının ardından ilk sefer yalnızca 2 yolcuyla hareket etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 18:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen, 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeniden başlayan seferde Uzunköprü- Halkalı treni, sadece 2 yolcuyla hareket etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen pazar günü, Uzunköprü ilçesinden hareket eden yolcu treninin, Sarılar Mahallesi yakınlarında devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12'si Uzunköprü ilçesinden 24 kişi hayatını kaybetti, 341 kişi de yaralandı. Sarılar mevkisindeki onarım çalışmaları tamamlanırken, Uzunköprü- Halkalı seferini yapan yolcu treni, kazanın ardından bugün ilk kez 15.40'ta hareket etti. İlk sefer için gara Uzunköprü ilçesinde oturan Remziye ve ablası Tülin Kabadayı geldi. Boş trenin vagonuna geçen kız kardeşler, uzun süredir trenle yolculuk yaptıklarını söyledi.

'DAHA ÇOK ÖNLEM ALMIŞLARDIR, DİYE GELDİK'

Kaza nedeniyle biraz endişeli olduklarını anlatan Tülin Kabadayı, "Belki daha çok önlem almışlardır, diye trene geldik. Kontroller çoğalmıştır, onu düşünerek, geldik. Korku yaratmasın, diye trene hemen binmeyi tercih ettik. Hep yağmur oluyor, kış oluyor, kar yağıyor. Toprak yerine istinat duvarı yapılabilirdi" diye konuştu.

kaza sonrasi

'DİĞER ARAÇLARA DA BİNSEN KAZA OLACAKSA OLUYOR'

Remziye Kabadayı ise diğer araçlarda da kaza riskinin olduğunu ve ölümden korkmadığını belirterek, "Koca trende 2 kişiyiz. Tren kazası bir facia ama yapılabilecek bir şey yok. Bence daha dikkatli olmaları gerekiyormuş. Ben çocukluğumdan beri tren yolculuğu yapıyorum. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. İnsanlar trene gelmedi, endişe duyuyorlar ve bence haklılar; ama yapacak bir şey yok. Sadece yağmura bağlanmasın, ihmal mutlaka vardır. Oyuncak gibi ray döşemişler. Ölümden korkulmaz, biraz endişeliyim; ama sonuçta diğer araçlara da binsen kaza olacaksa oluyor" dedi.

Kazanın ardından ilk seferini yapan Uzunköprü- Halkalı treni, 5 vagon ve 2 yolcusuyla hareket etti. Uzunköprü Tren Garı'ndan bugün 2 yolcuyla hareket eden trene, facianın yaşandığı gün 130 kişi binmişti.

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Tekirdağ Çorlu Çorlu'daki tren kazası tren kazası

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
% 52 saip çıkın hadi trenlere !!!
o tren var ya....
katiller
tren boş gitmiş açığını kim ödeyecek...
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