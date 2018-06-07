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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 14:10 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında meslekten ihraç edilen ve görev başında olan asker ve polislerinde bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ, Şırnak, Hakkari, Samsun'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalandı. Tekirdağ'a getirilen şüphelilerden G.B., Z.K., İ.S., E.Ö. ve M.A.H.'nin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmaları sürüyor.
Şüphelilerden Samsun'da yakalanan ve ifadesi SEGBİS ile alınan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalanan K.A. ile Hakkari'de yakalanan A.K.'nın ise bulundukları illerin emniyet müdürlüklerinde işlemleri devam ediyor. Tekirdağ'da yakalanan S.Ç., ise soruşturmasının yürütülmesi için Çanakkeli'ye gönderildi. Isparta'da olduğu değerlendirilen S.Ç'nin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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