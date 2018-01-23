Tekirdağ Valisi Ceylan, darbe girişimi davasında tanık olarak dinlendi

"Telefonuma ilk seferde çıktı, kendisine devletin tarafında olup olmadığını sordum. O da bana açık olarak devletin tarafında olduğunu, darbe teşebbüsünün karşısında olduğunu söyledi. Ben gelişen olaylarla ilgili olarak irtibat halinde olmamızı kendisinden istedim. Olay gecesi aramızda sürekli telefon görüşmesi oldu. Sanık Samettin Öremiş, beni telefonla arayarak Tekirdağ'a gelmek için araç istememiştir. Tekirdağ Garnizon Komutanı Halil Erkek ile 16 Temmuz 2016 tarihinde hatırlamadığım bir saatte yaptığım görüşmede, bana sanık Samettin Öremiş'in tugay komutan yardımcısı Aşkın albayı cep telefonuyla aradığını, Tekirdağ'a gelebilmek için araç istediğini, sanığın talebinin de Aşkın albay tarafından reddedildiğini, bu görüşmenin de tutanak altına alındığını söyledi. Alpaslan Erdoğan'a sanığın Tekirdağ'a gelmek için araç istediğini anlatmıştım. Ancak hangi tarihte anlattığımı tam olarak hatırlamıyorum. Sanığın isminin Tekirdağ Sıkıyönetim Komutanı olarak darbeyi yapanlar tarafından düzenlenen listede geçtiğini biliyorum. Sanığın faaliyetleriyle ilgili başka bir bilgim yoktur. 5. Kolordu Komutanı Alpaslan Erdoğan, darbe gecesi devletin tarafında yer almıştır, darbecilerin karşısında durmuştur. Kurmay Albay Mehmet Ergül'ü şahsen tanımıyorum, darbe gecesi kendisi ile görüşmedim."

Mahkemeye İstanbul'dan SEGBİS sistemi ile tanık olarak katılan Çorlu 5. Kolordu eski Komutanı emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, sanık Semettin Öremiş'in kendisinin de katıldığı törenle 15 Temmuz günü görevini Albay Ali Bolat'a devrettiğini söyledi. Sanığın o gün saat 17.00 itibarıyla görevinin sona erdiğini ve askeri teamüller gereği terfi durumu açıklanana kadar 5. Kolordu Komutanlığı emrinde görevlendirilmesinin yapıldığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben darbe girişimini 22.35 sıralarında haberlerden öğrendim. Bunun üzerine kolordu nöbetçisini arayarak durumu sordum. Sonrasında silahlı kuvvetler komuta hareket merkezini aradım. Buradaki görevli en üst düzey emniyet tedbirlerini alındığını, sıkıyönetimin ilan edildiğini daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Ben bunun üzerine kolordu kurmay başkanı ve emir subayımla birlikte karargaha gittim. Kolordu nöbetçi amiri yarbay bana, bir mesaj emri getirdi. Yarbay bana 'komutanım sizi görevden almışlar Genelkurmay emrine vermişler' diyerek bana mesajı uzattı. Emirde bir albay ve bir tugay komutanı imzası görünce uygun bir emir olmadığını değerlendirdim. Böyle bir emrin Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay İkinci Başkanı tarafından imzalanacağını biliyordum. Emrin ek sayfasındaki görevlendirmelere baktığımda sanığın isminin Tekirdağ Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiğini gördüm. Çünkü düzgün bir emir olsaydı, sıkıyönetim komutanı olarak il merkezinde bulunan 8. Mekanize Tugay Komutanı görevlendirilirdi. Saat 23.20 sıralarında Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan beni aradı. Bana Tekirdağ Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiğini kendisinin bir araç istediğini belirtti. Ancak kendisini sanığın aramadığını söylediğini belirtti. Ayrıca araç istemek için aradığını da söylemedi. Vali, 'ben ne yapayım paşam' dedi. Ben de kendisine İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü'nü arayarak gerekli önlemleri alıp, makamınıza oturun. Asker kışladan dışarıya çıkmayacak, rahat olun dedim."