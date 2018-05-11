Tekirdağ’da 1 kilo 920 gram bonzai ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 920 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçilirken, olayla ilgili K.A. gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.A.'nın 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 920 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçilirken, K.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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