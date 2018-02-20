Tekirdağ’da 11’i tutuklu 20 FETÖ sanığının yargılanması başladı

Tekirdağ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 11’i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.
FETÖ’nün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 11’i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İlk duruşmaya, 20 sanık ile avukatları katıldı.
Sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 135 sayfalık İddianame okundu.
Duruşma, tutuklu sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.
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