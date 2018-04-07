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Tekirdağ’da 18 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Pakistan uyruklu 18 kaçak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, iş bulma umuduyla ilçeye gelen 18 Pakistanlı, görenlerin ihbarı üzerine polis tarafından Küçük Sanayi Sitesinde yakalandı.Gözaltına alınan Pakistanlı kaçaklar, karakola götürüldü.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Pakistan uyruklu 18 kaçak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, iş bulma umuduyla ilçeye gelen 18 Pakistanlı, görenlerin ihbarı üzerine polis tarafından Küçük Sanayi Sitesinde yakalandı.
Gözaltına alınan Pakistanlı kaçaklar, karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edilen 18 kaçak sınır dışı edilecek.

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