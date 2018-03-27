Tekirdağ’da 2 kişi FETÖ’den gözaltına alındı

Tekirdağ’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonda Ş.D ve Ö.F.A.’yı evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.