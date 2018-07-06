Tekirdağ'da 228 bin sahte ABD doları ele geçirildi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek istenen 100 dolarlık banknotlar halinde 228 bin sahte ABD doları tutarında sahte dolar ele geçilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte dolar sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu bugün operasyon gerçekleştirdi. Jandarma, takibe aldığı M.Ö. (49) yönetimindeki aracı, Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki İnecik Mahallesi mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek istenen 100 dolarlık banknotlar halinde 228 bin sahte ABD doları ele geçilirken, sürücü M.Ö. ile araçta bulunan E.D. (34), C.K. (30) ve H.A. (35) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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