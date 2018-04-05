Tekirdağ’da 3 arkadaşa mezar olan cip hurdaya döndü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 arkadaşın hayatını kaybettiği kazada cip hurdaya döndü.
Önceki gece Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde meydana gelen kazada Çerkezköy istikametine doğru seyir halinde olan Alican Yılmaz yönetimindeki 34 FK 0705 araç aynı istikamette seyreden Menderes Kara idaresindeki 34 UB 449 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hurda yığınına dönen cipte sürücü Alican Yılmaz, Esengül Comba ve Ebru Demir adlı üç arkadaşın cansız bedenleri ile karşılaştı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından gençlerin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, üç arkadaştan Alican Yılmaz ve Ebru Demir, Çerkezköy’de toprağa verildi.
Kazanın ardından hurdaya dönen ve üç arkadaşa mezar olan lüks cip ise çekildiği otoparkta görüntülendi.
Adli Tıp Kurumundan cenazesi gelmediği için arkadaşları ile birlikte defnedilemeyen Esengül Comba ise yine Çerkezköy’de öğle namazını müteakip toprağa verilecek.
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