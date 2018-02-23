Tekirdağ'da 3 DEAŞ'lı yakalandı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde polisin yaptığı operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Ergene ilçesinde 3 kişinin DEAŞ'a eleman temin ettikleri ve örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduklarını belirledi. Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda şüpheliler, A.C.B., Z.B. ve M.E.C., yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız
Pendik'te koca dehşeti! Eşi, baldızı ve 15 yaşındaki oğlu...
ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti
ABD'den son dakika Kudüs kararı!
Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler
Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi
Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!
Göbek deliği için servet harcıyorlar
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: WhatsApp grubu olanlar dikkat!
7 yıl boyunca tecavüzcüsünün esiri oldu! Sonunda özgürlüğüne kavuştu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum