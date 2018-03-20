Tekirdağ’da 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 33’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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