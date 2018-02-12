Tekirdağ’da aranan cinayet şüphelileri Çanakkale’de yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir cinayete karıştığı iddia edilen 2 kişi, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir cinayet olayına karışarak araçla olay yerinden kaçtığı iddia edilen şahıslar için çevre il ve ilçelerde arama çalışmaları başlatıldı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından ilçe emniyet müdürlüklerine eşkal ve plaka bilgisi verildi. Bölgelerinde teyakkuzda bulunan ekipler, cinayete karıştığı iddia edilen M.V. ve D.V. isimli şüphelilerin içinde bulunduğu 34 DU 8632 plakalı aracı yol kontrolü sırasında durdurdu. Ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Çerkezköy ilçesine sevk edildi.
ABD'den teröre büyük destek!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem alarmı!
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! Akıbeti belli oldu
Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti
Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Çılgın iş adamının otomobili bir yıl içinde bakın ne hale gelecek?
Nostradamus'un 2018 kehanetleri ürküttü
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum