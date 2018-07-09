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Tekirdağ'da askeri birliğin deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da bulunan Orgeneral Nurettin Aknoz Kışlası'nın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ruhan YALÇIN- Murat YAYIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da bulunan Orgeneral Nurettin Aknoz Kışlası'nın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi çıkışında bulunan 8'inci Piyade Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı Orgeneral Nurettin Aknoz Kışlası'nda bugün saat 15.20 sıralarına henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komutanlıktan yükselen dumanlar uzaklardan görülürken, alevlere önce komutanlığın itfaiyesi müdahalede bulundu. Bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de sevk edildi. Alevler daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının kullanılmayan yatakların bulunduğu depoda çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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