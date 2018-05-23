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Tekirdağ'da biber gazıyla gasp girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 18:32 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, biber gazı kullanarak bir büfede gasp girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, biber gazı kullanarak bir büfede gasp girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Ertuğrul Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir büfede meydana geldi. Müşteri gibi içeri giren şüpheliler büfe işletmesinin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra kasaya ulaşmak istedi. Ancak paralar alamayınca panikleyen şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan polis ekipleri kısa sürede şüpheliler M.A., F.K., H.T. ve S.E.?yi gözaltına aldı. Gasp girişimi anı ise büfenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde alışveriş yapan 2 şüpheli büfe işletmesinin yüzüne doğru biber gazı sıkıp kasaya uzanmaya çalışıyor ancak alamayınca panikleyip kaçıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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