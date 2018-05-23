Tekirdağ'da 'biber gazlı' gasp girişimine, 4 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, biber gazı kullanarak büfede gasp girişiminde bulunan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Ertuğrul Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki büfede meydana geldi. Müşteri gibi içeri giren şüpheliler, büfe işletmecisinin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra kasaya ulaşmak istedi. Ancak paraları alamayınca panikleyen şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan polis ekipleri kısa sürede şüpheliler M.A., F.K., H.T. ve S.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gasp girişimi anı ise büfenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde ise, alışveriş yapıyormuş gibi gözüken 2 şüpheli, büfe işletmecisinin yüzüne doğru biber gazı sıkıp kasaya uzanmaya çalışıyor ancak alamayınca panikleyip kaçıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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