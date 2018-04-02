Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 1 ölü

TESKİ bünyesinde çalışan şahıs sokak ortasında bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi, Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) çalışanı evli ve bir çocuk babası Onur Konuş, iddialara göre Okan Y. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucu Onur Konuş, Okan Y. tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çağrılan 112 sağlık ekipleri Onur Konuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayet zanlısını Okan Y.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.