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Tekirdağ'da, 'Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı'

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 21:03 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı, 7 ülkeden 28 sanatçının katılımıyla başladı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı, 7 ülkeden 28 sanatçının katılımıyla başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde başladı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 7 farklı ülkeden 28 sanatçının katıldığı çalıştaya ziyarette bulunarak çalışmaları inceledi ve sanatçılarla sohbet etti. Eşkinat, Bisanthe markası altında ilk gerçekleştirilen etkinlik olan Plastik Sanatlar Çalıştayı'na değinerek, "Plastik Sanatlar Çalıştayı, bizim ilk göz ağrımız. Bu sene 6'sı yabancı ve 20'si Türk olmak üzere 28 sanatçı katılıyor. Süleymanpaşa Belediyesi bir kültür ve sanat belediyesi. Aynı zamanda sosyal hizmetlerini geliştiren, insana dokunan bir belediye" dedi.

Sanatsal faaliyetlerin çatı ismi olan Bisanthe'nin bir marka haline geldiğini ifade eden Eşkinat, "Başlattığımız etkinliklerin ilk defa 5'ncisini gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun ardından 4'üncü Taş Heykel Sempozyumumuz gelecek. Klasik müzikte, piyanoda ve diğer etkinliklerde de Bisanthe artık bir marka haline geldi. Ama bu markanın amiral gemisi, Plastik Sanatlar Çalıştayı'dır. Hakan Esmer'in küratörlüğünde gerçekleşen çalıştayımızın sonunda, önümüzdeki hafta sonu Tekirdağlı sanatseverler görecekler ki, yakın zamanda açacağımız resim müzemizde sergilenmek üzere 28 yeni eser daha koleksiyonumuza katılmış olacak" dedi.

Çalıştay kapsamında geçen yıl başlatılan uygulamayı devam ettirdiklerini söyleyen Eşkinat, "Aynı zamanda geçen sene başlattığımız bir uygulamayı bu yıl da sürdürüyoruz. Sanatçılarımız çocuklarımızla beraber çalışacaklar. 20'den fazla çocuğumuz bu yıl da tuvalleri ve önlükleri ile Süleymanpaşa için resim yapacaklar. O çocuklar, gelecekte bu kentin ressamları, aydınlık yüzleri olacaklar. Onların resimleri de buradaki eserler gibi kitapçık haline getirilecek. Bu çalışmalarımız devam ederek önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek. Uluslararası boyutu daha kapsamlı hale gelecek. Ben inanıyorum ki yakın bir gelecekte Türkiye'nin göz bebeği bir şehrin hemşerileri olarak burada mutlu bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı, 8 gün sürecek ve 6 Temmuz günü düzenlenecek olan resim sergisi ile sona erecek. Çalıştayda üretilen eserler, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde sergilenecek. Çalıştay kapsamında ayrıca resim sanatçısı Devrim Erbil'in kişisel sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Erbil'in sergisi 5 Temmuz Perşembe gününden itibaren Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Bisanthe Tasarım ve Sanat Galerisi'nde ziyarete açılacak.

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