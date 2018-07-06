Tekirdağ'da, 'Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı'

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı, 7 ülkeden 28 sanatçının katılımıyla başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde başladı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 7 farklı ülkeden 28 sanatçının katıldığı çalıştaya ziyarette bulunarak çalışmaları inceledi ve sanatçılarla sohbet etti. Eşkinat, Bisanthe markası altında ilk gerçekleştirilen etkinlik olan Plastik Sanatlar Çalıştayı'na değinerek, "Plastik Sanatlar Çalıştayı, bizim ilk göz ağrımız. Bu sene 6'sı yabancı ve 20'si Türk olmak üzere 28 sanatçı katılıyor. Süleymanpaşa Belediyesi bir kültür ve sanat belediyesi. Aynı zamanda sosyal hizmetlerini geliştiren, insana dokunan bir belediye" dedi.

Sanatsal faaliyetlerin çatı ismi olan Bisanthe'nin bir marka haline geldiğini ifade eden Eşkinat, "Başlattığımız etkinliklerin ilk defa 5'ncisini gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun ardından 4'üncü Taş Heykel Sempozyumumuz gelecek. Klasik müzikte, piyanoda ve diğer etkinliklerde de Bisanthe artık bir marka haline geldi. Ama bu markanın amiral gemisi, Plastik Sanatlar Çalıştayı'dır. Hakan Esmer'in küratörlüğünde gerçekleşen çalıştayımızın sonunda, önümüzdeki hafta sonu Tekirdağlı sanatseverler görecekler ki, yakın zamanda açacağımız resim müzemizde sergilenmek üzere 28 yeni eser daha koleksiyonumuza katılmış olacak" dedi.