Tekirdağ'da cipin çarptığı TIR devrildi: 2 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin karşı şeride geçerek, saman yüklü TIR'ın dorsesine çarptı. TIR'ın devrildiği kazada her iki araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, 100'ncü yıl Mahallesi Yeni Sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Murat S. yönetimindeki 59 SL 605 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Mehmet D. idaresindeki 45 TD 253 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada TIR devrilirken, iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Sürücüler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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