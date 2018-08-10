HABER

Tekirdağ'da cipin çarptığı TIR devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 01:23 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin karşı şeride geçerek, saman yüklü TIR'ın dorsesine çarptı.

Tekirdağ'da cipin çarptığı TIR devrildi: 2 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin karşı şeride geçerek, saman yüklü TIR'ın dorsesine çarptı. TIR'ın devrildiği kazada her iki araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, 100'ncü yıl Mahallesi Yeni Sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Murat S. yönetimindeki 59 SL 605 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Mehmet D. idaresindeki 45 TD 253 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada TIR devrilirken, iki aracın sürücüsü de yaralandı.
Sürücüler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da cipin çarptığı TIR devrildi: 2 yaralıTekirdağ'da cipin çarptığı TIR devrildi: 2 yaralıTekirdağ'da cipin çarptığı TIR devrildi: 2 yaralı

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
Böbrek hastası kadın kendini doğalgaz borusuna asıp intihar ettiBöbrek hastası kadın kendini doğalgaz borusuna asıp intihar etti
Fazıl Say'dan, Troia Festivali'nde piyano resitaliFazıl Say'dan, Troia Festivali'nde piyano resitali
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Düğün davetiyelerindeki fotoğrafı gören inanamadı!

Düğün davetiyelerindeki fotoğrafı gören inanamadı!

Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar

Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı

13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'

13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.