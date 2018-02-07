Tekirdağ’da çocuk ve gençler güvende

Tekirdağ’da çocukların güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması adına il genelinde eş zamanlı olarak “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” yapıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, risk analizine göre belirlenen okul çevreleri, okul çevrelerindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, okul servis araçları, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında denetimler yapıldı.
İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak 339 personel ve 112 ekiple yapılan denetimlerde, 330 okul çevresi kontrol edildi. 416 işletme denetlendiği uygulamada 4 şahsa kapalı alanda sigara içmekten idari para cezası uygulandı, 3 işyeri hakkında da idari işlem yapıldı. Bin 811 şahsın GBT sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı, 71 adet servis aracı ve 151 diğer araç denetime tabi tutuldu. Uygulamada 1 okul servisi ve 2 araca trafik yönünden işlem yapıldı.
Çocukların ve gençlerin güvenliğinin sağlanması adına yapılan uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.
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