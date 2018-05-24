HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tekirdağ'da çok sayıda silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince takip edilerek durdurulan Ö.A.

Tekirdağ'da çok sayıda silah ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince takip edilerek durdurulan Ö.A. ve E.A. çiftinin otomobil ve evinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapılacak bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli olduğu belirlenen Ö.A. ile eşi E.A.'yı fiziki ve teknik takibe alan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda otomobil ve evde 9 çeşitli çapta ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız yivsiz tüfek, 3 bin 21 çeşitli çapta fişek, 6 kuru sıkı tabanca, 8 şarjör ile 3 tüfek şoku tabir edilen tüfek parçası ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da çok sayıda silah ele geçirildiTekirdağ'da çok sayıda silah ele geçirildi

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Dolmuş durağında beklerken otomobil çarptıDolmuş durağında beklerken otomobil çarptı
Bonzai kullandığı öne sürülen 8 yaşındaki çocuk yoğun bakımdaBonzai kullandığı öne sürülen 8 yaşındaki çocuk yoğun bakımda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.