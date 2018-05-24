Tekirdağ'da çok sayıda silah ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince takip edilerek durdurulan Ö.A. ve E.A. çiftinin otomobil ve evinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapılacak bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli olduğu belirlenen Ö.A. ile eşi E.A.'yı fiziki ve teknik takibe alan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda otomobil ve evde 9 çeşitli çapta ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız yivsiz tüfek, 3 bin 21 çeşitli çapta fişek, 6 kuru sıkı tabanca, 8 şarjör ile 3 tüfek şoku tabir edilen tüfek parçası ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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