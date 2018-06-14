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Tekirdağ'da çöp konteynerindeki patlama ve koku panik yarattı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 00:02 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, sokak üzerinde bulunan çöp konteynerine atılan belirsiz kimyevi maddenin patlaması, hem kötü koku hem de korku yarattı.

Tekirdağ'da çöp konteynerindeki patlama ve koku panik yarattı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, sokak üzerinde bulunan çöp konteynerine atılan belirsiz kimyevi maddenin patlaması, hem kötü koku hem de korku yarattı. İtfaiye ekipleri köpüklü müdahale ettiği konteyneri, toprağa gömdü.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Yeniçağ Sitesi yakınındaki bir çöp konteynırına iddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler, küçük torbalar içerisinde ne olduğu bilinmeyen kimyevi maddeler atıp ortadan kayboldu. Bir süre sonra site sakinleri duydukları patlama sesi ve çevreye yayılan ağır kokular üzerine dışarı çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Patlamanın ve kokunun yol üzerindeki bir çöp konteynerinden geldiğini tespit eden site sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen terörle mücadele ve asayiş polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise çöp konteynırındaki cisimlere önce köpük sıktı. Ancak çöp kutusundaki belirsiz madde ağır bir koku yayarak patlamaya devam edince, getirilen bir kepçe yardımı ile esrarengiz kimyevi madde çöp konteyneri ile birlikte toprağa gömüldü.
Site sakinlerinden Yaşar Şen, "Evde oturuyordum bir patlama sesi duydum. Sonra merak edip dışarı çıktığımda burada bir şeyin patlama yaptığını ve koku geldiğini gördüm. Sonra itfaiyeye haber verdik" dedi. Mahalle sakinleri ise merakla yapılan çalışmaları izlerken, polis etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye alarak söz konusu kimyevi maddeyi kimlerin buraya bıraktığını belirlemek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ise toprağa gömülen kimyevi maddeler üzerinde yarın geniş kapsamlı inceleme yapılacağını belirtti.

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Tekirdağ'da çöp konteynerindeki patlama ve koku panik yarattıTekirdağ'da çöp konteynerindeki patlama ve koku panik yarattıTekirdağ'da çöp konteynerindeki patlama ve koku panik yarattıTekirdağ'da çöp konteynerindeki patlama ve koku panik yarattı

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