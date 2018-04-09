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Tekirdağ’da definecilere suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 09:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde define arayan 3 şahıs, jandarmalara suçüstü yakalandı.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yörük Mahalesi Çakal mevkiinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.Jandarma ekibi, 3 şahsı kürek ve kazmayla define ararken suçüstü yakaladı.

Tekirdağ’da definecilere suçüstü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde define arayan 3 şahıs, jandarmalara suçüstü yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yörük Mahalesi Çakal mevkiinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Jandarma ekibi, 3 şahsı kürek ve kazmayla define ararken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan B.B (22), M.B.(45) ve B.B.(39) karakola götürüldü.
Kazı alanında bulunan 25 tarihi eser, 2 dedektör, kazma ve küreklere el konuldu.

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