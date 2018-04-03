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Tekirdağ'da engelli kadının otobüsten düştüğü anlar güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da yaklaşık 1 yıl önce zihinsel engelli olduğu belirtilen Kadriye E.'nin bindiği halk otobüsünün açık olan kapısından düşüp yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşa hemen müdahale edildiğini, otobüs şoförünün de kendi isteğiyle işten ayrıldığını açıkladı.

Tekirdağ'da engelli kadının otobüsten düştüğü anlar güvenlik kamerasında

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da yaklaşık 1 yıl önce zihinsel engelli olduğu belirtilen Kadriye E.'nin bindiği halk otobüsünün açık olan kapısından düşüp yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşa hemen müdahale edildiğini, otobüs şoförünün de kendi isteğiyle işten ayrıldığını açıkladı.
Merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık bir yıl önce şehir içi taşımacılık yapan halk otobüsüne binen zihinsel engelli Kadriye E., araç hareket edince açık olan kapıdan düştü. Kentte mendil satan 'Kadroş' lakabı ile tanınan Kadriye E., hastaneye kaldırıldı, tedavisinin ardından da taburcu edildi. Olayın ardından otobüs şoförü de kendi isteğiyle işinden ayrıldı.
Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ulusal haber ajanslarında 3 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan Tekirdağ'da engelli bir vatandaşın yolcu otobüsünün ön kapısından düştüğüne dair haberlerin yer aldığı belirterek, söz konusu olayın bir yıl önce yaşandığı, engelli vatandaşa hemen müdahale edildiği ve herhangi bir sorun yaşamadığı belirtildi. Açıklamada, otobüsün şoförünün de olaydan sonra kendi isteği ile işten ayrıldığı kaydedildi.

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