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Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 13:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolunda mevkiinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolunda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametinden Çerkezköy istikametine doğru seyir halinde olan Alican Yılmaz yönetimindeki 34 FK 0705 otomobil, aynı istikamette seyreden Menderes Kara idaresindeki 34 UB 449 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurda yığına dönerken, çevredekiler durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, otomobildeki Alican Yılmaz ile arkadaşları Ebru Demir ve Esengül Comba’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerine yaptığı incelemenin ardından 3 arkadaşın cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri acı haberle yıkıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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