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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.D., S.O., R.A., N.T. ve F.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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