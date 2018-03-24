Tekirdağ'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının 'sır kutusu' yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) hücre evine yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı. Sahte kimliklerle yakalanan şüphelilerden Mustafa H.Ş.'nin örgütün emniyet mahrem yapılanmasının 'sır kutusu' olduğu belirtildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalarda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek yapılanmasına devam ettiğini belirledi. Haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin kayıt dışı tuttukları ve örgüt üyelerinin, 'gaybubet evleri', 'hijyen evleri' olarak adlandırdığı evlerde kaldığı ve bu kişilerin zaman zaman dışarı çıktıkları saptanarak, şüpheliler takibe alındı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının 'sır kutusu' olduğu değerlendirilen Mustafa H.Ş. ile İlhan K., dışarı çıkınca yakalandı. Evde ise Ayşe Ş. ile İlksen K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, başka kişilere kayıtlı telefon hatları ve cep telefonları ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan üst aramasında da Mustafa H.Ş.'nin 'Hasan Vatansever', İlhan K.'nın 'Hatip Kaya', Ayşe Ş.'nin 'Meltem Vatansever', İlksen K. için 'Ayşe Kaya' adına düzenlenmiş sahte kimlik fotokopisi ele geçirildi. Polisin yaptığı araştırmada, Mustafa H.Ş.'nin 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenlik yaptığı, FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında 'Sedat/Ziya' kod ismini kullanarak örgütün mahrem emniyet yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet sergilediğini, örgüt adına sözde Türkiye emniyet yapılanmasından sorumlu Süleyman Sargın'ın sekreterliğini yaptığı, Türkiye'deki tüm polis okullarının sorumlusu olduğu örgütün Malatya emniyet yapılanmasının 'il müdürü' pozisyonunda da bulunduğu, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve Malatya 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunduğu tespit edildi. 'FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının sır kutusu' olduğu değerlendirilen Mustafa H.Ş.'nin 'hijyen evi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı ve çevresine kendisini 'Hasan' ismiyle özel dersler veren öğretmen olarak tanıttığı belirlendi. Gözaltına alınan Ayşe Ş.'nin de Mustafa Halit Ş. ile evli olduğu, daha önce Malatya Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalıştığı, hakkında Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arama kaydının bulunduğu öğrenildi. İlksen K. ile evli olan İlhan K.'nın, KHK ile kapatılan bir şirkette çalıştığı, ABD'de yaşayan kayınbiraderi Hakan A.'nın üzerine kayıtlı cep telefonu hattı kullandığı, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve hakkında Akçaabat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranma kaydının olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.