Tekirdağ'da FETÖ'nün firari işadamının mal varlıklarına el konuldu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen firari işadamı K.Ö.'ün işyerlerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla el konularak kayyum atandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri İstanbul ve Tekirdağ'daki işyerlerinde de arama yaptı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PYD'nin Tekirdağ il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, şüpheli, bilgi sahibi ve gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda, K.Ö.'nün örgütün sözde 'il molla imamı' olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, K.Ö.'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde İstanbul Atatürk Hava Limanı'ndan yurt dışına çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirlendi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada, işadamı K.Ö., S.Ö. ve B.Ö.'nün FETÖ/PYD silahlı terör örgütünü finanse ettiğini tespit edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yapılan çalışmaların ardından K.Ö. ve K.G. isimli kişilerin şirketlerine el konularak kayyım atanmasına karar verdi. Başsavcılığın kararı doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, K.Ö. ve K.G.'nin Tekirdağ ve İstanbul'daki şirketlerindeki belgeler ile mal varlıklarına el koydu.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 6'ısını gözaltına alırken, aralarında işadamı K.Ö.'nünde bulunduğu 3 kişinin yakalama çalışmaları sürüyor.

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