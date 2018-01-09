Tekirdağ'da FETÖ'nün işadamlarına operasyon: 5 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY), finansal sağladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 işadamından 5'i gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD'ye finansal sağlayan işadamlarına yönelik soruşturması kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 kişiyi yakaladı. 1 kişinin ABD'ye kaçtığı belirlenirken, kalan 6 şüpheliye yakalamak için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 5 şüpheli soruşturmalarının sürdüğü Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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