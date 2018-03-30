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Tekirdağ'da FETÖ'ye finans sağlayanlara operasyon: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'ye finans sağlayanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükselirken, savcılık kararıyla 3 işyerine de el konuldu.

Tekirdağ'da FETÖ'ye finans sağlayanlara operasyon: 10 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'ye finans sağlayanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükselirken, savcılık kararıyla 3 işyerine de el konuldu.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin Tekirdağ il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, şüpheli, bilgi sahibi ve gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda, K.Ö.'nün örgütün sözde 'il imamı' olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, K.Ö.'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığını ve bir daha dönmediğini belirlendi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada, yurdışına kaçan K.Ö.'nün şirketlerine savcılık kararıyla el konulurken, kayyum atanmasına karar verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Polisin yaptığı çalışmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden A.A., E.A. ve İ.G.'nin kentte bulunan 3 işyerine de el konulma kararı verildi. 10 şüphelinin emniyetteki soruşturması devam ederken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da FETÖ'ye finans sağlayanlara operasyon: 10 gözaltı

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