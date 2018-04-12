Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 7 gözaltı

Nuri ÇAĞLAR ŞARKÖY(Tekirdağ),(DHA) Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 ay önce insan ticareti, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini etttiği belirlenen kişileri takibe alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, S.K, A.K, Ç.U, O.M, E.G, T.E ve U.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan 1 ruhsatsız tüfek ve bin lira paraya da el konuldu. Soruşturma sürüyor.
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