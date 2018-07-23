Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 3 ölü (2)

KAZADA ÖLEN 3'ÜNCÜ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde meydana gelen ve Yavuz Selim Çolak (20) ile Buse Nur Gürbüz'ün (20) yaşamını yitirdiği kazada ölen 3'üncü kişinin adının, Erol Onaran (20) olduğu öğrenildi.
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