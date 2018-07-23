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Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 3 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

KAZADA ÖLEN 3'ÜNCÜ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde meydana gelen ve Yavuz Selim Çolak (20) ile Buse Nur Gürbüz'ün (20) yaşamını yitirdiği kazada ölen 3'üncü kişinin adının, Erol Onaran (20) olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 3 ölü (2)

KAZADA ÖLEN 3'ÜNCÜ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde meydana gelen ve Yavuz Selim Çolak (20) ile Buse Nur Gürbüz'ün (20) yaşamını yitirdiği kazada ölen 3'üncü kişinin adının, Erol Onaran (20) olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 3 ölü (2)Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 3 ölü (2)Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 3 ölü (2)Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 3 ölü (2)

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