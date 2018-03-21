HABER

Tekirdağ’da huzur uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 11:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ il merkezi ile ilçelerinde eş zamanlı huzur uygulaması gerçekleştirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile ilçelerde vatandaşların güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla uygulamalar gerçekleştirdi.

Tekirdağ’da huzur uygulaması

Tekirdağ il merkezi ile ilçelerinde eş zamanlı huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile ilçelerde vatandaşların güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla uygulamalar gerçekleştirdi. Kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde yapılan uygulamalarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, terör örgütlerince il genelinde yapılması muhtemel saldırı ve eylemlerin önüne geçilebilmesi ve yasa dışı oluşumların önlenmesine yönelik çalışmalar da yapıldı.
19 ayrı uygulama noktasında 261 personelle gerçekleştirilen denetimler sonucunda bin 694 şahsı sorgulayan polis ekipleri 12 şahsa adli ve idari işlem yaptı. Polisler ayrıca uygulama noktalarında durdurulan 882 aracı da kontrol ederken, kusurlu görülen 48 sürücüye toplam 37 bin 581 lira ceza tatbik etti. Uygulamalar sırasında 3 aracı da trafikten men eden polis ekipleri denetimler sırasında bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermilerle bir miktar esrar maddesi de ele geçirdi.

Tekirdağ’da huzur uygulaması

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.