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Tekirdağ’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konvoyunun önünde kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

IHAAW123637-ASA/18-04-2018 - Tekirdağ’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konvoyunun önünde kaza meydana geldi. 18.04.2018 12:36:37 TSI NNNN

IHAAW123637-ASA/18-04-2018

- Tekirdağ’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konvoyunun önünde kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

18.04.2018 12:36:37 TSI
NNNN

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