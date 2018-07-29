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Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 15:49 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'da şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Özlem Kıvanç öldü, 4 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Özlem Kıvanç öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesinin turistik Kumbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Kıvanç yönetimindeki 26 KF 106 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zülfikar A. yönetimindeki 22 AG 331 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlalinin yol açtığı belirtilen kazada, Özlem Kıvanç olay yerinde hayatını kaybederken, eşi sürücü Emre Kıvanç ile çocukları Seyra ve diğer otomobilin sürücüsü Zülfikar A ve yanındaki Uğur A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Bu arada, geçen hafta da aynı bölgede meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yetirmişti.

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Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıTekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıTekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıTekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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