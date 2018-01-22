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Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 14:59 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir sitenin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, aşırı yağmur nedeniyle 4 otomobilin üzerine çöktü. Çevredekiler gürültü nedeniyle büyük panik yaşarken, otomobillerde hasar oluştu.

Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Olay, sabaha karşı Süleymanpaşa ilçesinin Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde meydana geldi. Bir sitenin istinat duvarı, iddiaya göre, aşırı yağmur nedeniyle 4 otomobilin üzerine çöktü. İlçe sakinleri, deprem olduğunu sanarak büyük panik yaşayıp, kendilerini dışarıya attı. Ölen ya da yaralanan bulunmayan olayda, enkaz altında kalan otomobillerde hasar oluştu.

Site sakinlerinden, Salih Yıldız, olayın sabaha karşı meydana geldiğini belirterek, "Arkadaşlar gürültü ile uyanmışlar ve deprem oluyor sanmışlar. 4 tane araba duvar altında kaldı. Araç sahibi arkadaşlar ifade vermeye gittiler, tutanak tutacaklar. Sadece duvarda bir çizik vardı. Ama beton aralarından yağmur suyu girince, toprak zaten komple aşağıya iniyor" dedi. (DHA)

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Tekirdağ istinat duvarı Süleymanpaşa

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