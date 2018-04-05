Tekirdağ’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam kaldığı binada ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi’ndeki eski okul binasında yaşamını sürdüren ve kimsesi bulunmayan Recep Işık’tan haber alınmaması nedeniyle köylüler yaşlı adamın kaldığı yere gitti. Yaşlı adam, kaldığı okul binasında köylüler tarafından hareketsiz halde bulundu. Köylülerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri, Recep Işık’ın öldüğünü belirledi.
Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Işık’ın binada yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülüyor.
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