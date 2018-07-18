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Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ?ın Ergene ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ?ın Ergene ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Olay, ilçeye bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kozmetik fabrikasındaki dolum bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olayı gören çalışanlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan fabrikada söndürme çalışmasına başladı. Bu sırada parfüm kutularının patlamaları korku dolu anlara neden oldu. Olay yerine Çorlu, Çerkezköy ile diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrika kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor. Olayda iki itfaiye eri de dumandan etkilenmesi sonucu sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.
Olay yerine gelen Ergene İlçe Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, yangını kontrol altına alındığını belirterek, ?Yangına itfaiye ekipleri müdahalesini yapmıştır. Şuan soğutma çalışması sürüyor. Yangın kontrol altına alınmıştır? dedi.

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