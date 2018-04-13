Tekirdağ’da motosiklet denetimleri sıklaştı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde trafik polisleri motosikletlilere yönelik uygulamalarını sıklaştırdı.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarını artırdı. Motosiklet sürücülerini trafik kurallarına uymaları yönünde uyaran ekipler, gürültü kirliliğine sebep olan egzoz ve plakasız motosiklet konusunda kurallara uymayanlara para cezası uyguladı. Ayrıca plakaların motosiklet üzerinde net biçimde okunabilir olması gerektiği hususuna da dikkat çekildi.
Çarşı merkezinde motosiklet uygulaması yapan polis memurları Salih İleri ve Bekir Yetimler, kask takan ve evrakları tam olan sürücülere teşekkür etti.
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