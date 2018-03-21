Tekirdağ'da nevruz kutlamalarında 6 gözaltı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde nevruz kutlamalarında aralarında HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu'nun bulunduğu 6 kişi, 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. HDP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde nevruz kutlaması düzenlendi. Kutlamalara Tekirdağ’ın yanı sıra Kırklareli, Edirne’den katılanlar olurken, HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu da yer aldı. Toplanan kalabalık önce müzik eşliğinde halay çekti. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından katılanlara Gülsüm Ağoğlu konuşma yaptı. Ağoğlu alandan ayrıldığı sırada polis tarafından durdurularak hakkında gözaltı kararı olduğu söylendi. Kadın polis memuru Ağoğlu'nun koluna girerken, "Bırakın ben giderim" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri kutlamalar sırasında attıkları sloganlarla 'terör propagandası' yaptığı belirtilen 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişi, ifadeler için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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