Tekirdağ’da oksijen tüpü yüklü kamyon devrildi

Tekirdağ’da sanayi tipi oksijen tüpü yüklü kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü kazada yara almazken, devrilen kamyon uzun uğraşlar sonucu çekiciyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fehmi Aba idaresindeki Argon ve Azot karışımlı sanayi tip, oksijen tüpü yüklü 34 GS 1606 plakalı kamyon Çerkezköy Gişelerden geçtikten sonra şarampole yuvarlandı. Devrilmenin ardından sürücü Fehmi Aba, kazadan yara almadan kurtulurken, oksijen dolu tüplerin gaz sızdırmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza sonrası devrilen kamyon şarampolden çıkarıldı. Karayollarına bağlı ekipler otoban bağlantı yolunda geniş güvenlik önlemleri alırken, çift şeritten sağlanan trafik bir süreliğine tel şeride düşürüldü.