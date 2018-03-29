HABER

Tekirdağ’da oksijen tüpü yüklü kamyon devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 15:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da sanayi tipi oksijen tüpü yüklü kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Tekirdağ’da sanayi tipi oksijen tüpü yüklü kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü kazada yara almazken, devrilen kamyon uzun uğraşlar sonucu çekiciyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fehmi Aba idaresindeki Argon ve Azot karışımlı sanayi tip, oksijen tüpü yüklü 34 GS 1606 plakalı kamyon Çerkezköy Gişelerden geçtikten sonra şarampole yuvarlandı. Devrilmenin ardından sürücü Fehmi Aba, kazadan yara almadan kurtulurken, oksijen dolu tüplerin gaz sızdırmaması olası bir facianın önüne geçti.
Kaza sonrası devrilen kamyon şarampolden çıkarıldı. Karayollarına bağlı ekipler otoban bağlantı yolunda geniş güvenlik önlemleri alırken, çift şeritten sağlanan trafik bir süreliğine tel şeride düşürüldü.

TSK'dan son dakika Afrin açıklamasıTSK'dan son dakika Afrin açıklaması
Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!
İYİ Parti'ye sürpriz katılım!İYİ Parti'ye sürpriz katılım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.