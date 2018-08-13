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Tekirdağ'da otomobil çarpan küçük Hamza yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 18:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Hamza Aktaş'a (9) yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı.

Tekirdağ'da otomobil çarpan küçük Hamza yaralandı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Hamza Aktaş'a (9) yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Kazada yaralanan Hamza, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Makasçı Sokak üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Fevzipaşa İlkokulu 5’inci sınıfı öğrencisi Hamza Aktaş'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Özdemir Polat idaresindeki 34 JP 4587 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan küçük Hamza, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, otomobil sürücüsü Özdemir Polat, ifadesi için Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hamza Aktaş’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İrfan Danışmaz, hastaneye gelerek Hamza Aktaş’ın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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