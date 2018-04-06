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Tekirdağ’da patlamamış el bombaları bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da bir metruk binada patlamamış el bombaları bulunuldu.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Peştemali Caddesi’nde bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçiler, tavan arasına gizlenmiş 8 el bombası ve çok sayıda mermi buldu.

Tekirdağ’da bir metruk binada patlamamış el bombaları bulunuldu.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Peştemali Caddesi’nde bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçiler, tavan arasına gizlenmiş 8 el bombası ve çok sayıda mermi buldu. Bombaları bulan görevliler durumu hemen polis ekimlerine bildirdi. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken incelemeler devam ediyor.

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