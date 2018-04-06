Tekirdağ’da patlamamış el bombaları bulundu

Tekirdağ’da bir metruk binada patlamamış el bombaları bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Peştemali Caddesi’nde bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçiler, tavan arasına gizlenmiş 8 el bombası ve çok sayıda mermi buldu. Bombaları bulan görevliler durumu hemen polis ekimlerine bildirdi. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken incelemeler devam ediyor.